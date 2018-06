"Gevel zit van onder tot boven vol" KINDEROPVANG EN BANK ZWAAR GETROFFEN DOOR MESTSPETTERS JELLE HOUWEN

07 juni 2018

02u44 0 Houthulst Een dag nadat een mestkar in het dorp van Klerken ruim 5.000 liter vloeibare mest in het rond spoot, meten de inwoners de schade op. Het is intussen duidelijk dat minstens 10 huizen blijvende schade hebben. Vooral de Crelan-bank en de kinderopvang van Karien Vermeersch kregen de volle laag. "Er komt vandaag al een professionele kuisploeg kijken", zegt Karien.

In totaal zijn ruim 40 huizen getroffen door de spuitende drek. Het zwaarst getroffen zijn de woningen in de Smissestraat. Het is daar dat de afsluitingen van de leidingen van de mestkar als het ware ontploften toen de 22-jarige loonwerker er om 9 uur passeerde. Daar spoot de mest met de grootste kracht uit de beerton en werden de huizen tot op de tweede verdieping geraakt. Op het kilometerlange parcours dat de mestkar daarna aflegde tot in de Ooievaarstraat werd vooral de straat en de onderkant van gevels geraakt. Ook enkele auto's kregen de volle laag, maar daarbij is er veel minder gevaar dat de nitraten, die in overtal aanwezig zijn in het concentraat van de biogasinstallatie, het koetswerk binnendringen. Bij (poreuze) gevels en natuurstenen dorpels is die kans veel reëler.





Kindjes moeten verleggen

Zwaarst getroffen is de landelijke kinderopvang van Karien Vermeersche en het naburige Crelan bankkantoor. De gevel van die laatste is bezet met bleke crepi. De sporen van de mest zijn nog flink zichtbaar. "En onze gevel zit tot op de tweede verdieping vol spetters", vertelt Karien. "We hoorden gisterenochtend plots een knal. Het is hier dat de mest is beginnen spuiten. In onze glazen garagedeuren zitten zelfs drie barsten. Mijn man André is tot 16 uur bezig geweest met alles te kuisen maar tevergeefs. De dorpels en gevel zitten vol. Via de huisbaas werd de verzekering al ingelicht en vandaag al komt een professionele reinigingsfirma langs. Hopelijk krijgen die er alles uit. Toen het gisteren gebeurde, waren er al 4 kindjes aanwezig. Een mama van een vijfde kindje kwam net toe en kon niet oversteken door de mest. Ik ben het kindje dan zelf gaan halen. Twee kindjes die boven vooraan slapen heb ik elders moeten laten slapen door de geur en omdat mijn man volop aan het reinigen was. Ook nu merk je nog steeds een muffe geur op. Ik mag blij zijn dat mijn man op pensioen is en zelf een hele dag kon poetsen. Anders moest ik de kindjes laten afhalen en zelf beginnen te poetsen. Hoe langer je wacht, hoe erger het wordt."





De politie ging na de feiten langs om de schade bij alle slachtoffers te noteren. Aangeraden wordt dat wie schade heeft contact opneemt met zijn eigen verzekering. "Onze verzekeraar is op de hoogte en zal alle aangiftes behandelen", zegt het loonwerkersbedrijf van wie de mestkar is.