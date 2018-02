"Eindelijk stek waar we ons kunnen uitleven" PAS GEOPEND SKATEPARK METEEN IN TREK BIJ JONGEREN GUDRUN STEEN

13 februari 2018

02u51 0 Houthulst Het skatepark bij de sporthal in Houthulst is geopend. De jongeren hebben de vijf obstakels uitgeprobeerd en goed bevonden. De gemeente investeerde 46.000 euro in de nieuwste trekpleister voor de jeugd. "Hopelijk groeit dit uit tot een ontmoetingsplek", reageert skater Lars Courtens (19) uit Jonkershove.

Het skatepark is 375 vierkante meter groot en ligt tussen de voetbalvelden en de kinderopvang bij het sportpark in Houthulst. "Wow, wat een schitterend terrein", vond Lars Courtens. "Ik skate al langer maar in de buurt was er niets. Noodgedwongen week ik uit naar Oostduinkerke en zelfs Oostende, maar nu kan ik gewoon fietsen naar de plek om mijn favoriete hobby uit te oefenen. De obstakels die we moeten overbruggen zijn uitdagend. Hier kan je tonen wat je als skater in huis hebt. Dit zou dé stek van de jeugd moeten worden en daaraan wil ik graag meewerken. Misschien kunnen we lokaal wat wedstrijdjes of demonstraties uitwerken. Ik wil me alvast opwerpen als het aanspreekpunt voor dit initiatief. Skaters zijn veelal jongeren die sociaal minder sterk staan, dus is een vangnet zoals dit aan te moedigen. Ik studeer sociaal-cultureel werk en dit past daarin perfect, want skaten is een subcultuur die heel wat jonge mensen aanspreekt", zegt Courtens. "Ik was nog maar pas schepen van Jeugd toen ik in 2013 een mail kreeg van twee fervente skaters", laat Jeroen Vandromme (CD&V) weten.





Sociale controle

"Op een inspraakmoment kwam een tiental geïnteresseerden af met dit park als eindresultaat. De ligging ver van de huizen is geknipt. Toch is er voldoende sociale controle met het sportcomplex en de kinderopvang vlakbij. Binnenkort plaatsen we nog een vuilbak en zitbank. We vullen met dit skateterrein een leemte. Tot voor kort moesten jongeren naar Ieper of de kust om hun hobby te beoefenen."





Het skatepark trekt niet alleen Houthulstenaren aan. Lex Verhaeghe (11) bijvoorbeeld woont in Kortemark. "Mijn mama heeft me afgezet zodat ik hier een namiddag skateplezier kan beleven. In de gemeente waar ik woon, hebben we niet zo'n terrein en op straat is het vaak te gevaarlijk."