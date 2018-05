"Bom onder tractor? Risico van het vak" BOER WIL GEWOON VERDERPLOEGEN, MAAR OORSUIZINGEN STOPPEN NIET JELLE HOUWEN

18 mei 2018

02u47 0 Houthulst Dimitri Delefortrie (28) schrok zich gisteren te pletter toen er plots een obus ontplofte onder de eg aan zijn tractor. De knal was enorm. Maar oorsuizingen of niet, hij wilde verderploegen. "Ik heb hem moeten verplichten om naar het ziekenhuis te gaan", zegt zijn vader. "Ik ben daarna zelf in de tractor gestapt."

Het gebeurde gisteren rond 15.30 uur. Dimitri, die in Langemark woont, was een stuk akker aan het bewerken langs de Langemarkstraat in Houthulst. Met een eg achter de tractor was hij er aan het ploegen. Plots hoorde hij een oorverdovende knal, gevolgd door een stofwolk en een doordringende stank.





Toen Dimitri uitstapte, zag hij de resten van een obus op zijn eg liggen. Het landbouwwerktuig was wat zwartgeblakerd door de ontploffing. De gele restanten van de springstof zelf waren duidelijk zichtbaar. De tractor zelf was gelukkig niet beschadigd. Eerst wilde Dimitri gewoon verder ploegen, maar toen bleek dat hij ook wat later nog steeds niets hoorde. "Hij is naar de overburen moeten lopen om te vragen of ze mij wilden bellen", zegt zijn vader Benoit. "Zelf hoorde hij gewoon niets in zijn gsm. Toen ik aankwam, had hij nog steeds last van zware oorsuizingen. Hij wilde verder werken, maar ik heb hem verplicht om naar het ziekenhuis te gaan."





De boer die ploegt voort

Dimitri trok op eigen houtje naar het ziekenhuis. even later kwamen de politie en opruimingsdienst DOVO ter plaatse. Zij ontfermden zich over de restanten van de obus, een Duits projectiel met een diameter van 15 centimeter en een lengte van 40 centimeter. Daarna nam vader Benoit zonder aarzelen de taken van zijn zoon over. "Wat moet ik anders?", haalt Benoit de schouders op. "Een boer ploegt voort. Weet je, wij weten gewoon dat zoiets altijd kan gebeuren. Maar daarom moeten we nog niet bang zijn om op de tractor te kruipen. Vijf jaar geleden heb ik het zelf meegemaakt. Toen was de ploeg helemaal kapot. Daarna kocht ik een nieuwe, deze hier. Gelukkig geraakte de eg deze keer niet ernstig beschadigd."





Een ontploffende obus onder een tractor, het komt vaker voor dan je zou denken. "Dit is het vierde incident in twee weken in de Westhoek", zegt Maarten Verburg, kwartiercommandant bij DOVO. "Al drie keer leidde het tot een ontploffing. Deze tijd van het jaar komt zoiets het vaakst voor. Want dan zijn de boeren volop aan het ploegen, en vooral hun rotoreggen stoten op springtuigen. Die eggen rollen en draaien en prikken obussen op die daarna geplet worden. Dat is gewoon de realiteit in de Westhoek. Gelukkig vallen er haast nooit slachtoffers."