Zeventien maanden cel na vervalsing van biljetten en diefstal 14 juni 2018

Helchteren





Een 28-jarige man uit Houthalen-Helchteren is veroordeeld tot zeventien maanden cel voor vervalsing van biljetten en diefstal. Op 14 juli 2015 liep hij rond met twee valse bankbiljetten van 50 euro. Die gebruikte hij onder meer om zijn bestelling aan de McDonald's te betalen. Dit levert hem een celstraf van één jaar op. Op 1 augustus 2016 liep de man tegen de lamp in de Colruyt van Houthalen-Helchteren na de diefstal van de vivabox 'weekend in Champagne' ter waarde van 199,95 euro, 'twee droomnachten' met dezelfde waarde, een paar oortjes, een schermbeschermer van een gsm en een beschermhoes van een gsm. Dit levert hem de bijkomende vijf maanden cel op. (BVDH)