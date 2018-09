Zes vaten drugsafval gedumpt 07 september 2018

In de berm aan de Weg naar Zwartberg is door onbekenden chemisch afval gedumpt. Vermoedelijk zijn de zes vaten afkomstig van een XTC-labo.





Het afval is in afwachting van de opruiming door de Civiele Bescherming overgebracht naar een veilige locatie. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor. (MMM)