Zeilclub riskeert boete van 60.000 euro voor 4.000 kilo zout in De Plas Birger Vandael

06 februari 2018

14u07 0 Houthalen-Helchteren Zeilclub VVW Kelchteren riskeert een monsterboete van maar liefst 60.000 euro voor het gooien van 4.000 kilo zout in De Plas. De club bekent de feiten en deed dit om de waterpest in het water te bestrijden. “Dit kan je niet verwaarlozen, want op deze manier werden de ecologische kwaliteiten van het water behandeld en was het de bedoeling om de biotoop te wijzigen”, klonk het bij burgerlijke partijen het Vlaams Gewest en de gemeente Houthalen-Helchteren.

Waterpest bestaat uit snel groeiende zoetwaterplanten die op het wateroppervlak drijven. Dat bleek erg hinderlijk te zijn voor zwemmers en surfers. Ook zeilboten kunnen er in verstrikt raken. De waterpest moest dus weg en op de bestuursvergadering van de zeilclub werd de aankoop van strooizout besproken. “In 2014 kwamen er verschillende meldingen binnen bij het Agentschap voor Natuur en Bos dat er een serieuze hoeveelheid strooizout in het water zat. Een natuurfotograaf die er aan het wandelen was, heeft dit zelfs gezien en maakte foto’s van de feiten. Op die manier kwam het onderzoek op gang”, stelde de advocate van het Vlaamse Gewest.

De zeilclub en de voorzitter in persoon worden enkel vervolgd voor het strooien van zout, maar er gebeurde nog veel meer aan De Plas. “Er werden later dat jaar ook een aantal kankerverwekkende pesticiden in het water aangetroffen. Dat hangt samen met het zout in de zin dat het ook helpt tegen waterpest. Het is bijzonder laakbaar dat zo’n stof in de zomer in een vijver wordt gegooid waar kinderen en jongeren komen zwemmen, waterspelletjes spelen en mogelijk zelfs water binnen krijgen”, opperde de advocate streng. Het zou gaan om 25 kilogram van de toxische stof terbutryne, maar de dader van deze feiten werd nooit gevat, dus staat de zeilclub hier ook niet voor terecht. Het Vlaams Gewest vraagt wel dat zij de kosten van de analyses betalen, goed voor in totaal 15.000 euro. De gemeente deed daar nog twee keer één symbolische euro wegens schade en milieuschade bovenop.

De procureur sprak van 4.000 kilo strooizout en vroeg zich af of het nodig was om zout in de vijver te werpen. “ANB wilde via een maaiboot de waterpest bestrijden”, gaf hij aan. “De opdrachtgever en uitvoerder gebaarde eerste van krommen aas, maar na confrontatie met de bewijzen, gaf hij toch toe. De feiten zijn bewezen en ik vorder voor hem nog een boete van 6.000 euro.”

Schieten met varkens

“Hier wordt niet met spek geschoten, maar met hele varkens”, reageerde advocaat van de zeilclub en de voorzitter Eric Wouters razend. “Het feit dat de voorzitter helemaal alleen vervolgd wordt is trouwens niet correct, want het gaat om een collegiaal bestuur en iedereen is dus collegiaal verantwoordelijk. Ten tweede vind ik dat men overdrijft. De factuur van het zout zegt dat het om 2.400 kilo gaat. Voorts vraag ik me af waarom de gemeente, noch ANB ooit enige stappen heeft ondernomen om watersportactiviteiten te stoppen als het dan toch zware schade zou kunnen veroorzaken. En wat de maaiboot betreft, ANB had reeds gezegd dat ze aan de waterpest niets konden doen, maar kwam daarna nog met een oplossing. Men had geen zout mogen strooien, dat geef ik toe en het zal niet meer gebeuren, maar dit is overdreven. Ik wil een milde toepassing van de strafwet.” Het vonnis volgt op 27 februari.