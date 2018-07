Wordt Belg wereldkampioen FIFA? HOUTHALENAAR IS EDEN HAZARD VAN HET VIRTUEEL VOETBAL BIRGER VANDAEL

25 juli 2018

02u36 0 Houthalen-Helchteren De wereldtitel voetbal in Rusland zat er net niet in voor de Belgen, maar met Stefano Pinna (20) uit Houthalen kan ons land wel wereldkampioen FIFA worden. Begin augustus strijdt hij voor de titel in Londen. "Per weekend oefen ik zo'n 13 uren", vertelt de Eden Hazard van de virtuele voetbalwereld.

Net als in het voetbal zijn er ook enkele kwalificaties voorafgegaan aan het WK. "Ik eindigde bij de eerste vier op het eerste grote FIFA-tornooi in Barcelona. Daardoor kon ik me kwalificeren voor een tornooi in Amsterdam en daar moest je bij de eerste zestien eindigen om naar het WK te mogen gaan. Ik eindigde er uiteindelijk bij de laatste acht", legt Stefano uit. "Mijn succes is te danken aan talent, maar ook aan véél oefenen. Ik heb heel wat tornooien gespeeld en zo deed ik steeds meer ervaring op."





Drukke weekends

Vooral tijdens de weekends heeft Stefano het druk. "Dan moet ik veertig matchen spelen om me te plaatsen voor de grote FIFA-tornooien. Ik ben tot 13 uur per weekend bezig met het spelletje. Door de week varieert het een beetje: soms train ik tegen andere specialisten, soms speel ik een tijdje niet. Af en toe ben ik het spel beu, maar je kan het toch niet te lang links laten liggen als je iets wil bereiken." Als hij tegen vrienden speelt, is Stefano wel 'braaf'. "Ik probeer dan in het begin veel goals te maken en laat ze voor de spanning een beetje terugkomen." Wie denkt dat de Houthalenaar geen plezier meer haalt uit het spel, heeft het mis. "Ik kan mij nog heel goed vermaken met FIFA, vooral als ik naar kleine tornooien ga. Die vind ik het leukste om te doen. De grotere tornooien, zoals nu het WK, voelen meer aan als een job." In tegenstelling tot veel leeftijdsgenoten levert die hobby Stefano ook wel wat op.





"Ik ben dit jaar op alle mogelijke tornooien van computerspelontwikkelaar EA Sports geweest en geraakte er ook telkens ver. Daar heb ik flink mijn boterham mee verdiend. Op dit moment heb ik echter geen sponsors of voetbalclubs die betalen voor mijn diensten." Op het WK is er wel 400.000 euro aan prijzengeld.





Panama

Het is niet zo dat de twintiger met de Rode Duivels speelt, hij stelde net als zijn tegenstanders zelf een 'Ultimate Team' samen met de beste voetballers van vroeger en nu. Zo spelen zowel de oude als de jonge Ronaldo voor hem. "Je moet zeker iets van voetbal kennen, maar er is toch een groot verschil met echt voetbal. Bepaalde skills en technieken moet je gewoon onder de knie hebben om op het hoogste niveau mee te doen." Zijn gooi naar het wereldkampioenschap wordt een huzarenstukje. "Ik denk wel dat ik een kans maak als ik mijn niveau haal en ook mentaal heel scherp sta. Ik moet me volledig op FIFA kunnen focussen en dan kan ik België trots maken. Het Panama van het tornooi zal ik normaal gezien niet worden", lacht Stefano met een knipoog.