Wolf slaat weer toe, vier schapen doodgebeten in Helchteren: “Dit gaat de verkeerde kant uit” Marco Mariotti

28 februari 2019

12u21 0 Houthalen-Helchteren Maar liefst veertien schapen zijn er al doodgebeten in Noord-Limburg op nog geen twee maanden tijd. Deze nacht sloegen Gust of Naya - of misschien alle twee - weer toe in Helchteren. “Ik ben vier schapen kwijt, ze raden me aan om draad te spannen”, zucht Marcel Neyens.

Aan de Kazernelaan op Sonnis in Helchteren werden de dode schapen vanochtend ontdekt door een voorbijganger. Die kende de eigenaar Marcel en belde hem meteen. “Straf, want vorige week had ik het er nog over met iemand dat de wolf hier wel niet zou toeslagen", zegt Marcel. “De drukke baan loopt hier vlak langs de weide, maar ze zijn blijkbaar langs de achterzijde gekomen.”

Wolvenexpert Jan Loos kwam ter plaatse en merkte inderdaad wolvensporen op aan de achterzijde van de schapenweide. “De sporen van Naya zag ik al vaker, maar deze zijn beduidend groter. We kunnen het nog niet met zekerheid zeggen, maar volgens mij is dit het werk van Gust, het mannetje.”

Eén van de twee schapen werd letterlijk doormidden gebeten. De helft werd meegenomen. “Dit bewijst ook hoe sterk die dieren zijn. Dit gaat om een 20-30 kilo dat ze in hun bek dragen en mee weglopen. Ze zijn het ook beu om telkens te moeten vluchten zodra ze hun buit hebben. Dus ze nemen die sinds kort gewoon mee.”

Link met drijfjacht?

Volgens Loos is het geen toeval dat ze Helchteren, Meeuwen-Gruitrode wordt geviseerd door de wolven. “Op korte tijd zijn er nu al veertien schapen doodgebeten. Nu al meer dan alle schapen in 2018. Ik zie een link met de start van het jachtseizoen. Normaal hebben Naya en Gust voldoende aan ree en andere dieren in hun omgeving. Volgens mij zijn ze tijdelijk uitgeweken door de drijfjachten in Hechtel en Leopoldsburg.”

Iets hogere draad

Nog meer dan ooit moeten we volgens Loos draad spannen aan schapenweides. “1.20 meter is voldoende hoog. In beste geval een stroomdraad boven én onder. Dat houdt ze écht weg. Wolven zijn opportunisten, maar haken ook snel af als het niet lukt.”

Marcel Neyens overweegt om draad te spannen, maar beseft ook de kost daarvan. “Dat kan honderden euro’s gaan bedragen, en wat zal ik voor mijn schapen terugkrijgen? Twee van hen waren drachtig. Het is straf dat ze dit keer gewoon tussen de huizen passeerden.”

Loos kreeg gisteren nog een waarneming binnen van een automobilist die een wolf zag op de Helchtrensedijk in Peer. Het dier liep pal voor zijn wagen in.