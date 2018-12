Werken aan rotonde Europark gaan in januari van start Toon Royackers

23 december 2018

09u55 0 Houthalen-Helchteren Vanaf volgende maand starten de werken voor een nieuwe rotonde op het kruispunt van de Europarklaan met de Herebaan-Oost in Houthalen-Helchteren. Net na de kerstvakantie begint een aannemer al met het verleggen van de nutsleidingen.

Het kruispunt geldt helaas nog altijd als één van de ‘zwarte punten’ in de gemeente. Tijdens spitsuren kunnen vrachtwagens er bovendien moeilijk van en naar het industriepark Europark manoeuvreren. Een rotonde was daarom al veel langer gepland. Maandag 7 januari wordt begonnen met het verplaatsen van de leidingen voor elektriciteit, gas, water en telecom. Die werken zullen ongeveer zes maanden in beslag nemen. De verkeershinder zal in die eerste maanden beperkt zijn. Pas in het najaar begint dan de aanleg van de eigenlijke rotonde zelf. Dan wordt ook het nabijgelegen kruispunt met de Ringlaan beveiligd, met onder meer een beveiligde fietsoversteek. De gemeente Houthalen-Helchteren organiseert in februari nog een infoavond voor de omwonenden om het project uit te leggen.