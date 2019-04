Werken aan Herebaan-Oost starten volgende week MMM

17 april 2019

18u07 0 Houthalen-Helchteren Op dinsdag 23 april starten de riolerings- en wegeniswerken voor de herinrichting van het traject Herebaan-Oost - Europarklaan - Ringlaan. In de eerste fase wordt het kruispunt met de Ringlaan vernieuwd en volledig afgesloten.

De eerste fase omvat de vernieuwing van het kruispunt met de Ringlaan en een deel van de Herebaan-Oost in de rijrichting van Genk. Ondergronds komt er een nieuwe riolering, bovengronds wordt een nieuwe rijweg met fietspaden en middengeleider aangelegd. Deze werken duren vermoedelijk tot het bouwverlof midden juli.

Houthalen-Helchteren Omleiding

Het verkeer aan de Herebaan-Oost wordt geregeld door tijdelijke verkeerslichten. Fietsers volgen meteen vanaf de start van de werken een aangepaste omleiding die hen veilig rond de werfzone stuurt. Er wordt een gemarkeerde fietsoversteekplaats voorzien ter hoogte van de Groenstraat - Meeuwerweg. Fietsers moeten er afstappen en met de fiets aan de hand de rijweg oversteken.

De halte ‘Kerkhofstraat’ op de Herebaan-Oost wordt tijdens de werken niet bediend. Als alternatief kunnen inwoners op- en afstappen aan de halte ‘Groenstraat’ (L31 – 48) of ‘Geerstraat’ (L31). Er wordt bijkomend een tijdelijke halte voorzien op de Europarklaan bij het kruispunt met de Herebaan-Oost (L48). Deze informatie zal uithangen op het terrein aan de niet-bediende halte.

Via de projectpagina www.houthalen-helchteren.be/wegenwerken-europark publiceert het gemeentebestuur alle relevante informatie over het project, de vermoedelijke fasering van de werken en de tijdelijke verkeersmaatregelen. Inwoners schrijven zich best in de digitale nieuwsbrief om het laatste nieuws rechtstreeks in hun mailbox.