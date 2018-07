Werfgoed leidt tot meer efficiënte begeleiding bij renovatie woning 14 juli 2018

02u37 0

Het Limburgse pilootproject Werfgoed - één van acht Vlaamse proeftuinen in de bouwsector - begeleidde tussen 2014 en 2018 de renovatie van een aantal woningen en wijken in verschillende Limburgse gemeenten.





Dankzij de analyses uit deze testcases werden nieuwe methodieken ontwikkeld die in heel Limburg worden uitgerold.





Hulpmiddel

"We zochten naar een formule waarmee de renovatie van woningen efficiënter- zowel qua tijd als geld - kunnen worden geadviseerd. Dat leidde tot een hulpmiddel dat de complexiteit van een totaalrenovatie voor de bouwheer zeer inzichtelijk en begrijpbaar maakt. En die hem, zo blijkt uit de bevindingen, aanzet om zijn renovatie beter te doen dan de wettelijke normen aangeven, waardoor zijn woning niet alleen aan de huidige maar ook aan de toekomstige noden voldoet", expliceert gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove (sp.a).





21.325 euro

In totaal werd voor 511.808 euro aan investeringen gerealiseerd oftewel een gemiddelde van 21.325 euro per woning. Ze zorgen voor een jaarlijkse CO2-besparing van 120 ton, berekend volgens de rekentool van het Vlaamse Energie Agentschap (VEA). De gemeentes Houthalen-Helchteren en Maasmechelen fungeerden als partners.





(BVDH)