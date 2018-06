Wegdek Grote Baan vernieuwd 07 juni 2018

Morgennacht zal het Agentschap Wegen en Verkeer in Helchteren een aantal rijvakken op de Grote Baan (N715) richting Hechtel-Eksel renoveren.





De werfzones bevinden zich tussen de Lakerschansweg, de Boekweitstraat, de Lakerschansweg en de Technische Schoolstraat. Om de verkeershinder te beperken zal de aannemer de werkzaamheden in de loop van één nacht uitvoeren. De werken starten donderdagavond om 20 uur. Het doorgaand verkeer op de Grote Baan kan steeds over één rijstrook blijven rijden.





De zijwegen die uitkomen op de werfzones worden tijdens de werkzaamheden tijdelijk afgesloten van de Grote Baan. Ook de Reitstraat zal tijdelijk niet bereikbaar zijn voor het verkeer komende van Hasselt. Het agentschap voorziet lokale omleidingen. (MMM)