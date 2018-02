Wat als... een schaapsherder op Instagram zit? PIETER BRIERS TOONT ONLINE HOE MOOI ONZE NATUUR IS MARCO MARIOTTI

08 februari 2018

02u31 0 Houthalen-Helchteren Een schaapsherder niet meer van deze tijd? Dan kent u Pieter Briers nog niet. De 39-jarige man vertoeft dagelijks tussen zijn 319 schapen en deelt het gretig met de buitenwereld via zijn Instagram-account. "Dit was op mijn vijftiende al mijn jongensdroom", klinkt het fier.

Het is nog muisstil in natuurgebied Ten Haagdoornheide in Houthalen als we rond negen uur 's morgens in de terreinwagen van Natuur en Bos richting de schapen van Pieter Briers rijden. Na een kleine tien minuten rijden, houdt hij halt en claxonneert hij luid net voor hij uitstapt.





"Kom schapies, allez kom", roept hij over de heide terwijl hij in de verte vier reeën ziet wegspringen. Exact 112 van de 319 schapen staan hier op grondgebied Houthalen. "De rest graast aan de Teut in Zonhoven vlak aan de E314. Kijk, daar achter staan ze aan de rand van het bos, maar ze reageren nog niet. Het is ietsje vroeger als gewoonlijk, en ze zien dat ik niet alleen ben." Na nog twee keer claxonneren is het tijd om de 'zwaardere' middelen in te zetten: herdershond Rob. 'Look, kijk', beveelt Pieter zijn hond.





Kicken

In enkele minuten stuurt hij zijn bordercollie richting de groep schapen en coördineert het geheel om de hele bende tot bij hem te drijven. Dolblij stormen ze op hem af, alsof ze elkaar in eeuwen niet meer zagen. "Hier krijg ik nog alle dagen een kick van. Op mijn vijftiende had ik de passie al te pakken, maar destijds had ik maar vijf schaapjes en een kleine weide in Bilzen. Dertien jaar geleden wandelde ik hier door Ten Haagdoornheide en wist niet eens wat voor een prachtig natuurgebied hier lag. Ik bood aan of ik hier geen schapen mocht drijven, en van het één kwam het ander."





Intussen heeft Briers het er al dertien jaar aardig naar zijn zin en zorgt voor de dieren alsof het zijn eigen dochters zouden zijn. "Wat ik hier alle dagen doe? Schaapjes tellen. En nee, dat is geen grap. Het gebeurt soms dat schapen de groep verlaten of afdwalen. Dan ben ik soms uren bezig met het zoeken van de dieren. Het gebeurt al eens dat een loslopende hond één van de schapen doodbijt. Van wolven hebben we nog geen last gehad", lacht hij. "Soms blijkt dat ik me mistelde. Altijd balen." Verder ontfermt Briers zich ook over de heide, haalt hij kleine dennen weg, en verdiepte hij zich onder meer in kruiden.





"De aanwezigheid van de schapen lokt automatisch andere diersoorten. De schapenmest lokt mestkevers, die dan weer interessant zijn voor de torenvalk, de klapekster en de grauwe klauwier, zeldzame vogels die je hier amper ziet. De open gegraasde plekken zijn dan weer geliefd bij hagedissen en de gladde slang. Hun belang is onbetaalbaar."





Elke dag vakantie

Een stresvolle job is het voor Briers zéker niet, en dat beseft hij maar al te goed. "Vroeger combineerde ik dit met een tweede job bij een bakkerij. Dat deed ik ook graag, en ik verdiende natuurlijk veel meer, maar ik ben gelukkiger dan ooit tussen de dieren. We beseffen het soms niet, maar de mens werkt véél te hard voor zijn geld. Natuurlijk heb ik hier ook mijn taken, maar de manier waarop is héél anders. De mensen willen vandaag ook meer. Op sociale media posten we liever foto's van onze vakantie in Griekenland of Thailand, maar enorm veel Limburgers weten niet wat voor een prachtige natuur we hier hebben, of ze staan er niet bij stil. Voor mij is het hier elke dag vakantie, en dat deel ik dan ook graag." Op zijn Instagram-account 'Pieter Briers' deelt hij tal van pittoreske beelden, die massaal gedeeld worden. "Heerlijk om zo'n oud beroep met de moderne technologie te kunnen promoten."





Scheiding

Geregeld komt Briers ook na zijn werkuren naar de heide om tussen zijn schapen te staan. Hij geniet dan van de omgeving, de zonsondergang en de geluiden van vogels en krekels.





"Ik kan dan soms ook echt janken van geluk, geloof je dat? Het is hier dan zo mooi. Ik kom hier dan echt tot rust. Enkele jaren geleden ben ik door een scheiding gegaan, en hier komen bidden heeft me deugd gedaan. Ik ben gelovig, en ik vind de herder dan symbolisch wel iets hebben. Ik lig hier niet de hele dag op God te roepen, maar soms eens even stil staan bij de dingen kan een mens energie geven. Als je écht gelooft in het goede, komt het uw richting uit. Ik kan de mensen alleen maar aanraden om terug de natuur in te gaan."





Teut

