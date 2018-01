Vrouw krijgt 77 keer telefoon van hijger 24 januari 2018

Een 46-jarige man uit Houthalen riskeert een celstraf van veertien maanden omwille van het stalken van een tiental vrouwen in heel Vlaanderen. De beklaagde belde doorgaans willekeurig vrouwen op om te hijgen en kwam zo ook uit bij twee minderjarigen. Eén vrouw kreeg de hijger 77 keer aan de lijn.





De feiten speelden zich af in 2016. De man sloeg gewoonlijk toe in het holst van de nacht. Wie opnam, hoorde de zwakbegaafde man hijgen of bedreigingen uiten. Zo zei hij dat hij de familie van de vrouwen iets ging aan doen of dat er iemand bij hem zat die zij zou kennen. De man vertelde de rechter dat hij niet wist dat hij de vrouwen had opgebeld omdat hij onder de medicatie zat. Hij had het immers moeilijk om de dood van zijn moeder te verwerken. Toch bleek uit onderzoek naar de geestestoestand van de man dat hij niet geïnterneerd diende te worden. De procureur kon eventueel wel leven met een straf met uitstel, op voorwaarde dat de man therapie zal volgen. "Intussen wordt mijn cliënt reeds begeleid en binnenkort verhuist hij naar een verpleeghuis", stelde zijn advocaat, die bevestigde dat begeleiding meer nut heeft dan een celstraf. Het vonnis volgt op 20 februari. (BVDH)