Voor- en tegenstanders Omleiding op één lijst U & WIJ OPVALLENDE NIEUWE PARTIJ IN HOUTHALEN-HELCHTEREN TOON ROYACKERS

07 september 2018

02u39 0 Houthalen-Helchteren Historisch moment in Houthalen-Helchteren. De grote voorstanders van de Omleidingsweg rond het dorp gaan samen in de politiek met de grote tegenstanders van diezelfde Omleiding. "Jarenlang hebben we alle twee in de loopgraven gezeten en niets bereikt, nu gaan we samen voor een beter dorp," zeggen de boegbeelden Peter Timmermans en Ludo Vanoppen.

'U & Wij' is de naam van de nieuwe en lokale partij die op 14 oktober gaat opkomen in Houthalen-Helchteren. Ze verenigt naast een hele reeks nieuwe kandidaten ook de twee actiescomités die al een paar decennia lijnrecht tegenover elkaar staan. Peter Timmermans is het boegbeeld van de voorstanders van de Omleidingsweg rond het hele dorp. Ludo Vanoppen is het boegbeeld van de tegenstanders, die eigenlijk veel liever de bestaande weg willen ondertunnelen.





"Het grootste probleem is dat er vooral niets gebeurd is de voorbije jaren", zeggen ze nu in koor. "We staan stil in Houthalen-Helchteren en het blijft onleefbaar. Door in onze loopgraven te blijven zitten, gaan we duidelijk niets bereiken. We willen het dorp juist verenigen en dat kunnen we alleen maar door samen te praten."





Oplossing

Zoals bekend worden de dorpskernen Houthalen en Helchteren gesplitst door de vierbaansweg van de Noord-Zuid verbinding. De Vlaamse overheid heeft al tal van plannen gemaakt, en die telkens weer afgevoerd. "Nu is er weer het decreet complexe projecten, waardoor ze het probleem weer over de verkiezingen tillen", merkt Timmermans op. "Wij willen met een lokale partij laten zien dat we hier goed overeen kunnen komen. Welk standpunt we dan precies gaan innemen? Een tunnel of een omleiding? Heel eenvoudig: geen van beiden. Het is ook de bevoegdheid van de Vlaamse overheid om een oplossing uit te werken, want het is tenslotte hun weg. We vragen vooral dàt er een oplossing komt voor Houthalen-Helchteren. En dan gaan we er samen over waken dat die oplossing ook goed is voor alle kernen in Houthalen. Of dat nu finaal een tunnel of een omleiding is, dat maakt niet meer uit. Zolang het maar voor heel de gemeente beter is."





"We kiezen ook heel bewust voor een nieuwe lokale partij", benadrukken Vanoppen en Timmermans. "Want nationale partijen krijgen vaak instructies vanuit Brussel. Wij hebben daar geen last van. Onze verkozenen moeten alleen maar kijken naar wat goed is voor Houthalen-Helchteren. U & Wij heeft al een aantal opvallende standpunten in het programma staan. "Zo kunnen de belastingen voor afvalverwerking met 100 euro naar beneden. We hebben de berekening gemaakt, en het kan perfect. Nog opvallend: we gaan al onze vrouwen vooraan zetten en uitpakken met een vrouwelijke lijsttrekker. Alleen de tweede plaats is voor een man, gewoon omdat dat wettelijk zo moet."