Vijftig dapperen voor eerste nieuwjaarsduik 29 januari 2018

Houthalen-Helchteren Negen graden buitentemperatuur. De gevoelstemperatuur in het water lag wel rond het vriespunt. Maar toch gingen vijftig dappere inwoners zondagmiddag mee 'de Plas' van Kelchterhoef in voor de allereerste nieuwjaarsduik in Houthalen-Helchteren.

Maar liefst 400 kijkers kwamen de allerdapperste inwoners aanmoedigen. Iedereen mocht eerst opwarmen met gymnastiek aan de oever. Vijftig heldhaftige dames en heren liepen nadien al dat niet met een beetje aarzeling het ijskoude water in. Onder hen ook burgemeester Alain Yzermans (sp.a), en enkele leden van het schepencollege. Een team redders hield vanaf een bootje intussen alles nauwgezet in de gaten. Maar iedereen kon met frisse ledematen veilig terug op het strand geraken. "Volks, sociaal en vernieuwend," zo bibberde de burgemeester na afloop na. Opwarmen met koffie of toch nog een fris pintje halen kon na afloop op de nieuwjaarsreceptie. (RTZ)