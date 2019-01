Vijf vrienden uit Meulenberg riskeren celstraf en zware verbeurdverklaring voor drugshandel VCT

07 januari 2019

15u33 0 Houthalen-Helchteren Vijf vrienden uit de Houthalense wijk Meulenberg riskeren celstraffen tussen 1 jaar en 18 maanden voor de verkoop van drugs. Ze maakten gebruik van een dealer-GSM die onderling doorgegeven werd. De aanklager vorderde de verbeurdverklaring van 339.000 euro voor elk van hen. Dat is volgens haar de winst die ieder van de vijf haalde uit de verkoop. “Waanzinnig”, counterde Bert Vanmechelen, de advocaat van hoofdbeklaagde O. “Eens iets fiksen voor iemand, betekent nog niet dat hij de Pablo Escobar van Limburg is. Hiermee zou u deze vijf jonge mannen veroordelen tot een levenslange schuldbemiddeling.”

Toen het voertuig van beklaagde E. (27) uit Houthalen aan het station van Genk gecontroleerd werd, ging de bal aan het rollen. De politie vond in de auto 18 zakjes hasj, 18 zakjes cannabis en een GSM vol druggerelateerde berichten. Volgens de aanklager maakten de vijf beklaagden samen gebruik van een ‘dealer-GSM’. Die werd onderling doorgegeven, vooral wanneer een van hen in het vizier van de politiediensten kwam. Beklaagde E. bekende dat hij samen met medebeklaagde M. (22) de GSM had gekocht van O. “Ik wilde mijn schulden afbetalen. ‘Als je dat wil, moet je die GSM kopen en de drughandel voortzetten’, zei hij. Ik moest hem 300 euro per week van de winst geven. Ik heb dat een maand gedaan, niet langer. Ik heb daarvoor samengewerkt met M. Wij gingen de drugs in Nederland halen.” De rechter stelde zich ernstige vragen bij die gang van zaken. “Hoe weet je dan wat je met zo’n GSM moet doen?” Het antwoord van E. volgde vlot. “Bij ons in de cité weet iedereen dat.”

Hangjongeren

De aanklager verwees ook naar de verklaringen van de afnemers, waaronder een minderjarige van 16 jaar. De advocaten van de verdediging minimaliseerden de zaak. “Hij geeft toe dat hij in een milieu zat waar wat gekocht en verkocht werd”, pleitte Bert Vanmechelen voor hoofdbeklaagde O. “Deze zaak kadert ook in een milieu waar veel hangjongeren vaak gewoon meegaan naar een verkoop omdat ze niets anders te doen hebben. Iedereen die ooit iets gefikst heeft, wordt nu in wagonnetjes aan elkaar gekoppeld om een vereniging van misdadigers voor te stellen. Dat klopt niet. Er is een groot verschil tussen wat er was en wat de openbare aanklager beweert.” Hij betwistte de bendevorming en de verkoop aan de minderjarige. Hij vroeg een werkstraf en een aanzienlijke vermindering van de gevorderde verbeurdverklaring. Ook de advocaten van de drie andere beklaagden vroegen een werkstraf of opschorting van straf. De vijfde beklaagde vroeg de vrijspraak.

Vonnis volgt op 4 februari.