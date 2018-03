Vier verdachten opgepakt voor cannabiskweek 24 maart 2018

02u59 0 Houthalen-Helchteren Speurders van de lokale recherche in Geel hebben afgelopen week vier verdachten opgepakt in verband met cannabisplantages in Geel en Lummen.

Agenten voerden begin deze week een huiszoeking uit in een woning in de Geelse Paviljoenstraat. Daar troffen ze in de kelder een middelgrote cannabisplantage aan. De speurders waren die op het spoor gekomen nadat op 23 januari een overladen bestelwagen onderschept werd. In de laadruimte werden twee paletten met potgrond en verschillende ventilatoren aangetroffen. Spullen die wel eens nuttig kunnen zijn voor wie een plantage uitbouwt.





Later deze week volgden nog huiszoekingen. Die leverden een tweede middelgrote cannabisplantage op in Lummen. In totaal werden vier verdachten opgepakt. Het gaat om V.M., een vijftiger uit Geel, T.A., een dertiger uit Houthalen-Helchteren, en M.A., een veertiger uit Lummen. Ze werden alle drie aangehouden door de onderzoeksrechter. Twee van hen verschenen intussen al voor de raadkamer. V.M. bleef aangehouden, een tweede verdachte werd vrijgelaten onder elektronisch toezicht. (VTT)