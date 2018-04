Vier sterren voor camping De Binnenvaart 09 april 2018

Toerisme Vlaanderen heeft camping De Binnenvaart aan de Plas in Houthalen-Helchteren vier sterren toegekend. Zopas werd het nieuwe sanitair op De Binnenvaart in gebruik genomen.





Het sanitairgebouw onderging, tot grote tevredenheid van de vele campinggasten, een volledige metamorfose en is nu voorzien van alle comfort. "Het behalen van de vier sterren is voornamelijk te danken aan de inspanningen op het vlak van de sanitaire voorzieningen, waarop een opmerkelijk hoge score wordt behaald", reageert men bij Toerisme Vlaanderen. De camping werd tien jaar geleden gekocht door de ondernemersfamilie Nulmans-Roex van Limburg Campings uit Opglabbeek en onderging de voorbije jaren een grondige renovatie.





"De Binnenvaart is tot dit niveau gekomen dankzij de inspanningen van onze medewerkers, de investeringen en met de steun van onze campinggasten en dagtoeristen", vertellen Helga en Lode van Limburg Campings die ook nog vestigingen hebben in Opglabbeek (Wilhelm Tell/vijf sterren) en Opoeteren (Zavelbos/vier sterren). (GBO)