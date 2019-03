Vier ‘koffies-cognac’ later: man onder invloed deelt enkele stevige vuistslagen uit in koffiesalon BVDH

26 maart 2019

10u52 0

Een 57-jarige man uit Houthalen-Helchteren raakte op 30 januari 2017 betrokken bij een schermutseling in Koffiesalon Het Klavertje 4 in de Vredelaan. De vijftiger had te veel gedronken: zelf spreekt hij van minstens vier ‘koffies-cognac’.

De man zou plots een andere aanwezige in de zaak met zijn vuisten hebben bewerkt. De daarop volgende strafbemiddeling liep spaak en de agressieveling riskeert nu een celstraf van een maand. Die straf wordt mogelijk met probatie uitgesproken. De verdediging vraagt de opschorting.

De vijftiger laat weten tegenwoordig enkel nog water te drinken.