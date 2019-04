VIDEO. Schapenboer en zijn kudde bezetten drukke baan voor meer subsidies: “We gaan dit alle dagen doen, tot we zekerheid hebben” Marco Mariotti

11u48 26 Houthalen-Helchteren Schapenboer Johan Schouteden uit Helchteren en enkele collega’s kwamen vrijdagmorgen op straat met driehonderd schapen. Ze pikken het niet dat particuliere schapenhouders tot 80 procent van de kosten terug krijgen die ze moeten uitgeven aan maatregelen tegen de wolf. “En wij krijgen slechts 15 procent terug. De wereld op zijn kop”, klinkt het.

Rond 9 uur vrijdagmorgen trok Johan Schouteden van aan de Sonnishoeve richting een grote grasweide zo’n 3 kilometer verderop in Linde Peer. Normaal neemt hij de klein zandwegen binnendoor, maar vrijdag koos hij een alternatieve route: een drukke gewestweg richting Oudsbergen. In een mum van tijd stond er een lange file, met vooral héél wat kijklustige bestuurders die hun gsm bovenhaalden.

Maar Johan is boos en niet te spreken over de subsidiemaatregelen die de Vlaamse regering onlangs aankondigde. Daar werd fier verteld dat de schapenboeren 80 procent van hun maatregelen tegen de wolf zouden terugkrijgen. Dat gaat van grote omheiningen tot extra stroomdraad om de wolf op afstand te houden. “Maar schapenhouders mét een landbouwnummer vallen nu uit de boot”, zegt hij. “Wij moeten aan de VLIF-voorwaarden voldoen wat concreet betekent dat we slechts 15 procent terug krijgen. De hobbyboer krijgt wél 80 procent terug. De wereld op zijn kop, want het zijn net wij die de zwaarste onkosten hebben.”

Het alle dagen binnenhalen van de schapen is een pak tijd- en geldverspilling. “We riskeren het niet dat de schapen alleen staan, want de wolf ligt alle dagen op de loer. Daarom blijven we ze elke ochtend en avond van de boerderij naar de weides brengen. De volledig boerderij gaan we ook extra omheinen mét stroomdraad, want onlangs kwam de wolf één van de kalfjes weghalen.”

Zolang we niet zeker zijn dat we ons geld terug krijgen, blijf ik alle dagen met mijn schapen via de grote weg naar de grasweides trekken Johan Schouteden

“Verder gaan we enkele grote Spaanse waakhonden aanschaffen. Het gaat in totaal minstens over 25.000 euro, en dan is het nog moeilijk om de werkuren en de kostprijs daarvan te berekenen. Wij krijgen evenveel voor ons melk en vlees in vergelijking met collega’s die geen last hebben van de wolf. Dat is niet eerlijk.”

Minister Koen Van den Heuvel (CD&V) beloofde intussen dat ze de subsidies voor iedereen gelijk zullen trekken. “Er was wat onduidelijkheid over de subsidieregeling. Maar via een aparte oproep kan de professionele landbouwer nu ook een aanvraag voor steun indienen om zijn bestaande of nieuw geplaatste weide-afsluiting voor schapen ‘wolf-proof’ te maken, door het plaatsen van een afsluiting met stroomdraden en een stroomklok.”

“Voor die ingrepen kan er dan ook 80 procent subsidie voorzien worden, gelijkaardig aan de subsidieregeling voor particulieren”, klinkt het. Schouteden reageerde nog opgelucht, maar wil gaan voor zekerheid. “Zolang we niet zéker zijn dat we ons geld terug krijgen, blijf ik alle dagen via de grote weg naar de grasweides trekken”, aldus de schapenboer.