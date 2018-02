Verzamelpunt voor biomassa in Limburg geopend 20 februari 2018

Goed nieuws voor leveranciers én afnemers van biomassa. In Houthalen-Helchteren is het 'Biomassaplein' geopend, een soort verzamelplaats voor biomassastromen uit landschapsbeheer in de provincie waar aanbieders en afnemers elkaar vinden. "Het Biomassaplein zet in op biomassa uit hout", klinkt het bij het Limburgs Klimaatbedrijf Nuhma. "Voor de productie van die houtsnippers worden bestaande landschapselementen zoals de typische houtkanten in de Limburgse Kempen opnieuw in hakhoutbeheer genomen. Deze traditionele snoeimethode zet bomen laag op de stam af. Voor biodiversiteit is dat goed nieuws omdat de variatie in het landschap weer toeneemt. Maar ook voor klimaat is het een positief verhaal", vult Regionaal Landschap Lage Kempen aan. De bewerking gebeurt op het industrieterrein van Houthalen-zuid waarbij de restwarmte die vrijkomt uit de verbrandingsoven, wordt ingezet om de houtsnippers snel te drogen. Met behulp van mobiele containers kunnen de houtproducten snel naar de klanten gebracht worden. Ook Bionerga en de provincie nemen mee deel aan het project. (MMM)