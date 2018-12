Verlichtingspaal in twee stukken na ongeval Toon Royackers

23 december 2018

09u31 3 Houthalen-Helchteren Op de Weg naar Zwartberg in Houthalen-Helchteren is zondagochtend omstreeks 0.25 uur een bestuurder geslipt. Zijn wagen slipte in een flauwe bocht van de rijbaan, en schoof vervolgens de berm in.

Daar sloeg de auto over de kop en rolde uiteindelijk achterwaarts tegen een verlichtingspaal. De klap was zo hevig dat de paal zelf door midden knakte en in de berm plofte. Brandweerzone Oost Limburg snelde meteen ter plaatse om de bestuurder te bevrijden. Hij bleek gelukkig niet gekneld te zitten in het wrak. Het slachtoffer liep bij de klap wel verwondingen op.