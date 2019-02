Veertig gebruikt baseballknuppel bij gevecht BVDH

26 februari 2019

Een 40-jarige man uit Houthalen-Helchteren gebruikte op 7 maart 2017 een houten baseball-bat bij een dispuut met een andere man in zijn thuisgemeente. Beklaagde betwist dit niet, maar beweerde wel eerst door het slachtoffer te zijn aangevallen. De rechtbank gaat echter niet mee in dit verhaal. De knuppel brak zelfs tijdens de feiten. “De verwondingen van beklaagde staan niet in verhouding met de verwondingen van het slachtoffer", oordeelt de rechtbank. Enkele uren later had de man al een andere knuppel in zijn bezit, naar eigen zeggen omdat hij schrik had dat het slachtoffer zou terugkeren. Beklaagde krijgt een celstraf van zes maanden met uitstel en een geldboete van 1.600 euro.