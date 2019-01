Vechtpartij nadat man schulden in natura komt opeisen BVDH

29 januari 2019

Een 36-jarige man uit Dilsen-Stokkem had in 2017 het lumineuze idee om een persoon op te zoeken die schulden had in zijn horecazaak te Houthalen-Helchteren. Het ging om een bedrag van 216 euro, dat hij wou compenseren door in de zaak van de schuldenaar een doos met flessen drank te vullen. Op het moment dat hij daarmee wilde vertrekken, kwam het echter tot een schermutseling. Wat er precies gebeurde, is niet duidelijk. Feit is dat er een vrouw ten val kwam en gekwetst raakte aan haar schouder. Ze heeft nog steeds last hieraan. Er werd een celstraf van twee jaar gevorderd, alsook een boete van 600 euro. De advocaat van beklaagde stelt de objectieve getuige uit het onderzoek in vraag en vraagt de vrijspraak. Mogelijk is een werkstraf een compromis die in het vonnis op 26 februari zal verschijnen.