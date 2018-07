Vastgeketende hond in beslag genomen 26 juli 2018

De politie heeft een Mechelse herder in beslag genomen in Houthalen-Helchteren die aan een autowrak was vastgeketend. De ketting was zeer kort, en nergens was eten of drinken te bespeuren. Het waren de buren in de Kastanjestraat die het geblaf van de hond hadden opgemerkt en de politie belden. Het beestje zat in de volle zon en had geen beschutting. De hond werd door de politie in beslag genomen en overgebracht naar het dierenasiel in Genk. De Inspectiedienst Dierenwelzijn op de hoogte gesteld. De eigenaar zal verhoord worden.





(MMM)