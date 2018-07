Uren in de weer met blussen VIERDE INDUSTRIEBRAND IN DRIE JAAR: BRANDWEER EXTRA GOED VOORBEREID MARCO MARIOTTI

31 juli 2018

02u43 0 Houthalen-Helchteren Brandweer Oost Limburg is zondagnacht en maandag nog de hele dag in de weer geweest om het vuur aan recyclagebedrijf Bongaerts onder controle te krijgen. De schade is aanzienlijk. "Dit is de vierde grote industriebrand in drie jaar tijd op Europark. Nog nooit meegemaakt", zegt burgemeester Alain Yzermans (Sp.a).

Maandag rond het middaguur kwam pas het verlossende uur dat alle toegangswegen van Europark weer open waren voor het verkeer. Behalve aan de weg waar recyclagebedrijf Bongaerts ligt. Daar bleef de brandweer ook maandagavond nog nablussen en het papier uit elkaar trekken om nieuwe brandhaarden te vermijden. Voor het Europark is het in drie jaar tijd de vierde zware brand. Volgens burgemeester Yzermans is er zeker geen link tussen die branden, maar waren ze door de eerdere interventies zondag wel extra goed voorbereid. "We hebben bijvoorbeeld meteen gebruik gemaakt van de Plas in Kelchterhoef", zegt Yzermans. "Dat water ligt in vogelvlucht op zo'n 300 meter van de rand van het Europark. Op die manier konden we snel water oppompen en zo vermijden dat de vlammen oversloegen op de bedrijven aan die kant van het terrein. Het is nog maar de tweede keer dat we dit doen. Er is daar een brandweg aan gelegd, en het heeft zijn nut weer bewezen."





Live op Facebook

Ook qua communicatie speelden de hulpdiensten én de burgemeester sneller dan ooit op de bal. "Natuurlijk stuurden we berichten binnen via de traditionele media en de radio, maar in samenspraak met de brandweer besloot ik om live te gaan op Facebook. We hebben daar veel goede reacties op gekregen. Dat gegeven is vandaag nog niet bij iedereen ingeburgerd, maar de inwoners hebben het recht om héél snel te weten wat er gaande is."





En of die burgers nieuwsgierig waren. Nog voor politie en brandweer ter plaatse waren, stonden de invalswegen vol met omwonenden. "Wel honderden mensen schat ik. Maar dat is begrijpelijk. Het was zondag, mooi weer en plots duikt er een gigantische rookwolk op. We hebben gevraagd aan iedereen om op afstand te blijven, en dat werd gerespecteerd. Niemand liep in de weg." De brand op zich was groot, maar vooral de rookpluim bleek ongezien. Tot in het zuiden van Limburg en zelfs Vlaams-Brabant was de rook tot laat op de avond zichtbaar. Over de oorzaak van de brand bestond gisteren nog geen duidelijkheid. Omdat het kantoor én een deel van het bedrijf gevrijwaard bleef, blijft de werkzekerheid ook gegarandeerd. De uitbater van het recyclagebedrijf zelf wenste niet te reageren en was te aangeslagen.