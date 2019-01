Uitbaters stoppen na 30 jaar met Abdijhoeve aan Kelchterhoef Gemeentebestuur zoekt naar alternatief, oppositie vreest leegstand Marco Mariotti

16 januari 2019

17u20 0 Houthalen-Helchteren De huidige uitbaters van de Abdijhoeve aan Kelchterhoef sluiten eind februari na dertig jaar de deuren. Het gemeentebestuur moet op zoek naar een alternatief, maar dat is er voorlopig nog niet. Er wordt voor leegstand gevreesd.

Aan het einde van de winter komt er helaas ook een einde aan de uitbating van de Abdijhoeve aan Kelchterhoef. De familie Withofs runde twee generaties lang een bloeiende horecazaak, maar daar dat hoofdstuk wordt na dertig jaar afgesloten. De huidige uitbaters willen de erfpacht niet meer verlengen.

Dat staat er op hun website te lezen in een kort bericht. “Huidige uitbating wordt stopgezet einde februari. Grote hoeveelheid materiaal te koop." Ook het aanwezige personeel bevestigde het nieuws, maar de familie Withofs was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

Nog geen alternatief

Bij het gemeentebestuur zijn ze op de hoogte en zoeken ze alternatieven. “Maar over een concreet alternatief beschikken we nog niet", zegt Jef Verpoorten (CD&V) schepen van Toerisme en Economie. “Er wordt tot begin maart activiteit voorzien, en we hopen relatief snel een oplossing te vinden, vooral met het voorjaar in het vooruitzicht. We denken dat er veel interesse zal zijn, gezien de populariteit van de toeristische locatie.”

Toerisme floreren

Zolang er geen vervangende uitbater gevonden wordt, zal de eeuwenoude hoeve leegstaan. Het bestuur wil dat scenario liefst vermijden. Bij oppositiepartij BUUR spreken ze over traagheid. “Eind vorig jaar al verliep de erfpachtovereenkomst tussen het gemeentebestuur als eigenaar en de uitbaters”, zegt gemeenteraadslid Stijn Van Dingenen (BUUR).

“Jammer dat het bestuur niet eerder anticipeerde. Daardoor zal de hoeve nu vermoedelijk een periode leeg blijven staan. We moeten op zoek naar een degelijke en duurzame invulling, op professionele wijze. Dit toeristisch uithangbord mag niet verloren gaan of uitdraaien tot een schrale feestzaal zonder ziel.”

Volgens BUUR moet de hoeve mikken op een hoogstaande invulling als versterking op het toeristische aanbod in de gemeente. “De familie Withofs heeft er mee voor gezorgd dat het monumentale gebouwencomplex een respectabele invulling kreeg.”

13de eeuw

De Abdijhoeve draagt een historiek mee die teruggaat tot de 13de eeuw. In 1851 kreeg het gebouw grotendeels zijn huidige vorm toen er verbouwingswerken aan werden uitgevoerd door baron Moreau De Bellaing. Vermoedelijk verdween bij die verbouwing ook de westvleugel en was het voorheen een volledig gesloten hoeve.

De gemeente werd in 1954 eigenaar. In 1969 werd het omgebouwd tot restaurant, waarna op 11 juli 1981 een brand een groot deel van de hoeve verwoestte. Een jaar later werd het terug opgebouwde deel heropend, met onder meer een grote feestzaal.