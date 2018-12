U woont ‘te dicht’ bij militair domein? Dan verdwijnt uw straat op Google Streetview Omliggende burgemeesters komen uit de lucht vallen Marco Mariotti

18 december 2018

16u33 0 Houthalen-Helchteren De omliggende wijken rondom het militair domein in Leopoldsburg zijn niet langer traceerbaar via Google Streetview. Defensie heeft Google gevraagd de omgeving te ‘blurren’ zodat mensen met slechte bedoelingen zich niet via de beelden kunnen voorbereiden. “Maar dat ganse wijken worden weggefilterd, is er toch over", vindt Jan Dalemans, burgemeester van Hechtel-Eksel. Van Hechtel blijft op Streetview haast niets meer over.

De helft van Helchteren én Koersel, een groot stuk van Heusden, gans Hechtel om van Leopoldsburg nog maar te zwijgen. Wie in eerder vernoemde wijken woont en graag zijn eigen straat of woning via Google Streetview opzoekt, zal lang nog zijn best mogen doen. Reden: Defensie heeft aan Google gevraagd om de omgeving van het militaire domein in onze provincie ‘af te schermen’. En dat werd niet al te nauwkeurig genomen.

Aanslag vermijden

Eerder kwam er vooral van de vakbonden kritiek op het feit dat 'pottenkijkers’ zomaar via satellietbeelden probleemloos het volledige militaire domein in kaart konden brengen. “We willen deze maatregelen om mogelijke aanslagen op militaire domein te vermijden”, klonk het bij Defensie. “Dankzij Google en andere media kunnen ze zich voorbereiden, terwijl aan de militairen vandaag de boodschap wordt gegeven om alert en voorzichtig te zijn.”

Voormalige minister van Defensie Vandeput gaf de coördinaten door aan de mensen van Google, en die gingen er met de grove borstel door. De straten in de buurt van het militaire domeinen werden ‘wazig’ gemaakt, maar de luchtbeelden op Google Earth zijn blijkbaar niet van Google zelf, en kunnen dan ook niet geblurd worden. Gevolg: het wegfilteren van zowat alle omliggende wijken, zelfs die die in vogelvlucht enkele kilometers van het domein liggen.

“Dit is erover”

“Ik kom helemaal uit de lucht vallen", zegt Jan Dalemans (HE), burgemeester van Hechtel-Eksel. Van zijn gemeente is helemaal niets meer terug te vinden in Google Streetview. “Ik ga bij de dienst Ruimtelijke Ordening opvragen wat we hieraan kunnen doen. Dit vind ik er toch over." Ook collega Mario Borremans (GOED) van Heusden-Zolder staat hem. “Ze hebben hier serieus overdreven.” Vanuit de gehuchten Berkenbos, of Koersel in Beringen is van het militaire domein amper een glimp op te vangen.

In Helchteren werden de noordelijke kant van de Kazernelaan en Helzoldstraat ‘offline' gehaald. Net zoals Lillo. Ook in Meeuwen-Gruitrode zijn enkel nog de gewestwegen te vinden. Het dorp Kleine-Brogel is ook offline gehaald omwille van de nabijheid van de luchtmachtbasis.

Bij Defensie reageren ze kort. “De lijst van de te blurren kwartieren was overgemaakt aan Google”, klinkt het officieel. “Deze lijst kan nog geleidelijk aan veranderen. Om veiligheidsredenen kunnen wij u geen details over deze lijst verschaffen.”