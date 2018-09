Twintiger riskeert 2 jaar cel voor valse seksenquête 97 SLACHTOFFERS DACHTEN DAT ZE MEEWERKTEN AAN KUL-ONDERZOEK KIM AERTS

05 september 2018

02u33 0 Houthalen-Helchteren De 24-jarige Willem V. uit Houthalen-Helchteren riskeert twee jaar cel met probatie-uitstel voor een fictieve seksenquête bij tienermeisjes. De Limburger kreeg respons van minstens 97 nietsvermoedende slachtoffers uit zijn kennissenkring die dachten dat ze meewerkten aan een KUL-onderzoek voor een masterthesis.

'Heb je last van je borsten als je sport?' of 'Geniet je meer van seks omdat je grote borsten hebt?' waren maar enkele van de vragen die deel uitmaakten van in totaal zes enquêtes die Willem V. tussen 2012 en 2015 uitstuurde naar meer dan 100 contacten uit zijn kennissenkring. V. was toen zelf nog een tiener en wou van zijn vrouwelijke leeftijdsgenoten allerlei intieme details te weten komen. De Limburger stuurde in naam van de KUL - onder het mom van een masterthesis - de fictieve enquêtes via mail rond. Hij verschool zich achter de namen 'Laura Bleyen' en 'Eline Bleyen' om meer vertrouwen te winnen bij zijn slachtoffers. Om heel het opzet nog geloofwaardiger te maken, misbruikte de Limburger de naam van KUL-professor Paul Enzlin, verbonden aan het Interfacultair Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen. De prof moest doorgaan als promotor van de thesis. V. kon bijna drie jaar lang zijn gang gaan.





Beelden

Een van de enquêtes peilde naar vrouwen met grote borsten tussen 15 en 25 jaar oud. Als de respons positief was, ging V. nog een stapje verder en stuurde hij een nieuwe vragenlijst of viste hij naar beelden. Twee slachtoffers trapten in die val. Een vriendin die argwaan kreeg toen er om beelden werd gevraagd, stapte naar de politie. Meer dan 30 slachtoffers werden uiteindelijk verhoord maar slechts twee van hen stelden zich gisteren burgerlijke partij. Net als de KUL en professor Enzlin. Die laatste vroeg 1 euro provisionele schadevergoeding. "Ik vind het vooral jammer dat seksonderzoek zo negatief in de media komt. Het is al lastig genoeg om dit soort onderzoeken gefinancierd te krijgen. Dit verhaal zal het voor onderzoekers alleen maar moeilijker maken", is het enige wat de prof kwijt kon. De verdediging van de twintiger vroeg om de zaak achter gesloten deuren te behandelen. Het Openbaar Ministerie ging daar niet mee akkoord. "Beklaagde is slecht geplaatst in dit geval omdat hij zelf op schaamteloze wijze de privé van verschillende meisjes is binnengedrongen", aldus de procureur. De rechter volgde de verdediging "gezien het delicate karakter." De twintiger stond er ook nog terecht voor zedenfeiten en de aanranding van een minderjarige in diezelfde periode. Bij de KU Leuven bevestigden ze dat de Limburger een tijdje studeerde aan de KU Leuven maar er nooit een diploma behaalde. "We betreuren dat het vertrouwen van de universiteit geschonden is maar verder wachter wij het vonnis af." Het vonnis volgt op 2 oktober.