Twintiger betrapt met 2,5 kilo cocaïne in zijn woning: “ik bewaarde dat voor mijn vriend” VCT

04 februari 2019

M. (30) en zijn vriend N. (29) uit Houthalen-Helchteren moesten zich voor de strafrechter verantwoorden omdat ze tussen 1 januari en 12 juli vorig jaar cannabis en cocaïne verkochten. Op 11 juli vond de politie tijdens een huiszoeking 2,5 kilo cocaïne in de woning van N. “Die moest ik bijhouden van M. In ruil daarvoor mocht ik met zijn MINI rijden,” verklaarde de twintiger.” Op de oprit van N. stond ook de BMW van M., die volgens de aanklager voor de drughandel gebruikt werd. De twee riskeren 18 en 15 maanden cel.

Hoofdbeklaagde M. gaf toe dat hij drugs verkocht. En dat hij aan zijn vriend gevraagd had om de 2,5 kilo cocaïne bij te houden. N. kocht zelf ook zijn cocaïne van M. De BMW op de oprit was volgens M. van zijn vriendin N. Dat de BMW gebruikt werd om de drugs te verkopen, betwistte M. “Er was al een potentiële koper voor de wagen. Er is ook niets in de auto gevonden.”

Tijdens de huiszoeking bij M. vond de politie 4.275 euro cash geld. “Het geld dat boven in de woning is gevonden was van mijn vriendin, de rest was van mij,” gaf de dertiger toe. Hij bekende ook dat hij zelf cocaïne, speed en cannabis gebruikte. De dertiger zit sinds zijn arrestatie in juli vorig jaar in de gevangenis van Hasselt. Ook zijn ex-vriendin N. riskeert een celstraf van 12 maanden. “Ze was ook op de hoogte van de dealer activiteiten,” benadrukte de aanklager. “Overal in de woning werd drugs gevonden. Haar gsm werd gebruikt en de drugs werd ook vaak aan de woning afgehaald.”

Michiel van Kelecom, de advocaat van M.(30) vroeg rekening te houden met de voorhechtenis en de celstraf met uitstel op te leggen. “Hij heeft een diploma van de hogeschool en heeft veel capaciteiten. Tijdens zijn jeugd is hij het slachtoffer geworden van misbruik. Hij heeft daar nooit kunnen over praten. Dat is geen excuus maar het verklaart wel zijn druggebruik.” Hij stelde een begeleiding voor als een voorwaarden voor het uitstel van de celstraf.

Vonnis op 4 maart.