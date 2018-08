Twee zwaargewonden bij ongeval in file 01 september 2018

02u37 0

De avondspits op de E314 tussen Houthalen en Zolder is gisteren opnieuw erg moeizaam verlopen na twee ongevallen. Bij een eerste klein ongeval ter hoogte van de afrit Terlaemen (Zolder) botsten rond half zeven twee auto's in de richting van Lummen. Daarbij raakte gelukkig niemand gewond. Door het eerste ongeval ontstond wel meteen een lange file tot in Houthalen. Daar merkte één bestuurder de rij voertuigen te laat op. Hij knalde met hoge snelheid op drie voorliggers. De klap was zo hevig dat brandweerzone Oost Limburg één bestuurder moest komen bevrijden. In totaal werden twee automobilisten zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar geen van de slachtoffers bleek kritiek. Door het tweede ongeval groeide wel de file verder tot voor Genk-Oost. Kort voor 20 uur was de rijbaan opnieuw vrijgemaakt en kon de file langzaam oplossen. (RTZ)