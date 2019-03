Twee maanden cel met uitstel voor leegroven van verkochte woning BVDH

05 maart 2019

12u47 0 Houthalen-Helchteren Vier leden van een familie uit Houthalen-Helchteren krijgen een celstraf van twee maanden met uitstel nadat ze in augustus 2016 verantwoordelijk waren voor het leegroven van een woning, die ze net daarvoor verkocht hadden.

Het gaat om een 50-jarige man, een 47-jarige vrouw, een 23-jarige man en een 27-jarige man. De eerste twee zijn de ouders van de laatste twee. De woning werd destijds verkocht aan de burgerlijke partijen voor een som van 160.000 euro. Uit foto’s bleek toen dat het een verzorgde woning was met een ingerichte keuken, vloeren, binnendeuren en radiatoren. Enkele weken later ontdekten de kopers echter dat hun volledige woning gestript was...

Binnen in de woning waren de vier gaan lopen met de verwarming, een gedeelte van het sanitair, de binnendeuren en de laminaatvloeren. Van de keuken en de badkamer bleef amper nog iets over. Beklaagden verklaarden later dat ze financiële problemen hadden en gaven de feiten snel toe. Ze ondernamen zelfs een poging alle spullen terug te brengen.

Provisionele schadevergoeding

Voor het opzettelijk beschadigen van de voorwerpen werd het kwartet vrijgesproken. Ze krijgen naast de celstraf met uitstel ook allen een boete van 600 euro. Aan de burgerlijke partijen moet er een provisionele schadevergoeding van 1 euro worden betaald.