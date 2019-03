Twee auto’s gestolen in Houthalen-Helchteren Toon Royackers

31 maart 2019

20u45 0

Op de parking van een restaurant in de Meerstraat in Houthalen zijn dieven vrijdagavond aan de haal gegaan met een Mercedes S-klasse. In de Taxusstraat in Houthalen-Oost werd in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw een auto gestolen. Deze keer namen dieven een wagen mee die geparkeerd stond op de oprit van de eigenaars.