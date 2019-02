Tumult bij drijfjacht op De Teut: hoogzitjes van jagers gesaboteerd en everzwijn valt jachthond aan MMM

05 februari 2019

20u19 4 Houthalen-Helchteren De drijfjacht van dinsdagochtend aan natuurgebied De Teut in Houthalen en Zonhoven is niet zonder slag of stoot verlopen. ‘s Morgens bleken maar liefst vijf hoogzitjes van jagers gesaboteerd. Na afloop raakte een jachthond levensgevaarlijk gewond na een aanval door een gewonde everzwijn.

Rond 9 uur vatten een dertigtal jagers aan bij de Teut. Nog eens minstens evenveel drijvers stonden in het veld. Maar toen de jagers naar hun jachthutten trokken, merkten ze op dat er maar liefst vijf beschadigd waren. Volgens insiders gaat het om anti-jachtgroeperingen die het op de hoogzitjes hadden gemunt.

Nog binnen het uur konden alle hoogzitjes worden hersteld en ging men over tot de jacht. In totaal konden er slechts zeven evers worden gedood.

Slagtanden in buik

Bij de controle nadien stootten de jagers op enkele gewonden evers. Eén van die dieren zette de aanval in op één van jachthonden. Het dier zette de tanden in de hond. Die raakte raakte ernstig gewond aan de buik en moest met spoed worden overgebracht naar de veerarts. Of het dier het zal halen, is voorlopig niet duidelijk.