Tentoonstelling Jos Tysmans geopend 23 april 2018

In het NAC werd gisteren de tentoonstelling rond kunstschilder Jos Tysmans geopend.





De expositie focust zich op het werk van Tysmans als brancardier in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog. Het was zijn kleinzoon Mark Roekaerts, die in het ouderlijk huis aan de Ringlaan woont, die het zonde vond om al dat werk achter gesloten deuren te laten. Vele van die werken werden ook pas na de dood van Tysmans ontdekt, in de jaren 70 van vorige eeuw.





Tysmans werd geboren in Hemiksem, verhuisde later naar Sint-Truiden, en overleed in Houthalen-Helchteren. Hij maakte 1.500 schilderijen. De tentoonstelling loopt nog tot juni.





