TDL Group gaat dit jaar acht miljoen euro investeren MMM

01 april 2019

17u27 0 Houthalen-Helchteren TDL Group, de Limburgse logistieke dienstverlener, investeert nog dit jaar 8 miljoen euro in mensen en middelen.

Er werden 45 trekkers en nog wat koeltrailers aangekocht. CFO Kris Bloemen onderstreept dat TDL Group er in de afgelopen vijf jaar in slaagde om de omzet te verdubbelen. “Om de permanente groei te garanderen werd een investeringsplan opgemaakt. Ook voor de komende jaren zijn er nog belangrijke en noodzakelijke investeringen voorzien in vervanging en opwaardering van het materiaal.”

Er wordt ook flink ingezet op preventie en opleidingen. TDL Group is een dynamische groep van transportbedrijven die zich als één entiteit richt op nichemarkten zoals voeding en bouw in de sector van transport, distributie en logistiek.

Het bedrijf telt 800 goed opgeleide medewerkers verspreid over vijf vestigingen over heel België en een vloot van 350 trekkers en 600 opleggers,