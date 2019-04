Subsidie voor ‘wolvenomheining’ veel lager dan verwacht: schapenboeren komen op straat met hun kuddes Marco Mariotti

02 april 2019

19u47 0 Houthalen-Helchteren De beloofde 80 procent subsidie die de schapenboeren in Noord-Limburg zouden krijgen voor het omheinen van hun weides tegen de wolf, blijkt minder rooskleurig dan verwacht. Wie een landbouwnummer heeft, krijgt subsidies uit een ander potje, wat op ongeveer 15 procent van het bedrag uitdraait. “Tijd voor actie. We brengen vrijdag onze schapen naar de weides via de grote wegen, verkeer of geen verkeer”, zegt schapenboer Johan Schouteden.

Vlaams minister van Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) kondigde het vorige week nog fier aan: "We zullen als overheid bijleggen, tot 80 procent. We moeten vooral héél blij zijn dat de wolf tot bij ons is geraakt, dat betekent dat het natuurbeheer in Limburg bijzonder goed is. Tegelijk moeten wild én mens ook in harmonie kunnen samenleven. Die fratsen van de laatste weken kunnen natuurlijk niet door de beugel.”

Maar de beloofde tachtig procent blijkt voor heel wat schapenboeren in de praktijk anders uit te draaien. Volgens Johan Schouteden uit Helchteren komen hij en heel wat collega’s uit de regio er bedrogen uit. “Die tachtig procent geldt enkel voor de particulieren", zegt hij. “Iedereen die een landbouwnummer heeft, kan dus geen aanspraak doen op die tachtig procent. We kunnen wel terecht via de landbouwwereld maar daar moet je aan de VLIF-voorwaarden voldoen, en die nekken ons.”

Het gaat onder meer om een minimum van 15.000 euro die je dan moet uitgeven voor je een deel terugkrijgt. “Maar dat gaat in veel gevallen slechts om 15 procent. Je moet je aanvraag ook op tijd indienen en grote dossiers krijgen voorrang. Gebeurt het dat je te laat bent, of dat het geld op is, moet je een jaar wachten voor je nog eens een aanvraag mag indienen. Kortom: dit is totaal niet wat ons werd voorgelegd.”

Volgens Schouteden valt de meerderheid ook uit de boot. “Heel wat schapenboeren in de regio doen dit in bijberoep, en hebben dus wel een landbouwnummer, maar zijn geen landbouwer in hoofdberoep. Zij vallen twee keer uit de boot en krijgen helemaal niets.”

Minister Van den Heuvel verwijst door naar de voorwaarden die op www.natuurenbos.be/wolf te vinden zijn. Daar staat inderdaad onderaan de site dat de 80 procent voor de particulieren geldt, en de landbouwers bij andere subsidies kunnen aankloppen.

Actie

“Maar we laten het hier niet bij", zegt Schouteden. “Ik heb niets tegen de wolf en wil er in harmonie mee samenleven, maar dit is niet eerlijk. Je kan zo’n dier perfect een zender geven, en een alternatieve wilde omgeving aanbieden, wég van de schapenzones in Peer en omstreken. Vrijdagochtend- en avond komen we op straat met de boeren. We zullen onze schapen naar de weides brengen, maar niet via de zandwegen. Dat doen we via de Kazernelaan en de andere grote wegen tussen Peer en Meeuwen. Helaas. Wij worden gepest, dus moeten we onze stem laten horen.”

Minister Van den Heuvel liet vanavond nog weten aan een oplossing te zoeken voor het probleem. “We willen de subsidies proberen gelijk te trekken met elkaar. 15% zou ook voor de landbouwers 80% moeten zijn. Wanneer dat kan is nog niet duidelijk, maar we werken er aan.”