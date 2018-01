Studenten Architectuur ontwerpen efficiënter industrieterrein 02u40 0 Foto Tony Van Galen

Een kleine 30 laatstejaarsstudenten Burgerlijk Ingenieur-Architect aan de Leuvense universiteit kregen de opdracht om Centrum- Zuid, het terrein in Houthalen waar 160 bedrijven gevestigd zijn op en rond de vroegere mijnsite, zodanig herin te richten dat de bedrijven meer zullen samenwerken, kosten drukken en efficiënter, maar ook duurzamer werken. Wat ze deden, kadert in het pilootproject 'Terug in omloop' dat bedoeld is voor de bedrijven van Centrum-Zuid. De voorstellen van de toekomstige architecten kunen bedrijven hierbij helpen.





(LXB)