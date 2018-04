Stevige hinder na botsing op Grote Baan 14 april 2018

02u26 0 Houthalen-Helchteren Het verkeer op de Grote Baan in Houthalen-Helchteren verliep vrijdagmiddag bijzonder moeizaam na een botsing waar drie auto's bij betrokken waren.

Het ongeval gebeurde kort voor het middaguur, net ter hoogte van het kasteel van Ter Dolen. Philip D. (47) uit Heusden-Zolder en Femke V. (28) uit Neerpelt liepen bij de klap verwondingen op. Maar de botsing had ook zware gevolgen voor het verkeer. In de richting van Hasselt was het 's middags aanschuiven tot je voorbij de hele flessenhals van Helchteren was. Kort na de middag kregen de takeldiensten de rijbaan weer vrij. Die moest daarna wel ook nog eerst gereinigd worden door de brandweer.





(RTZ)