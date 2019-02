Sociale woonwijk in Meulenberg wordt vernieuwd MMM

19 februari 2019

18u26 0 Houthalen-Helchteren Meulenberg gaat een enorme opfrisbeurt krijgen. Sterker nog: maar liefst 42 huizen in de sociale woonwijk zullen worden gesloopt.

Concreet gaat het om de terrashuizen uit de jaren zestig in de omgeving van de Bremstraat die zullen worden aangepakt. Renoveren bleek een te dure kost en niet rendabel op termijn. Slopen en heropbouwen blijkt de oplossing.

Kempisch Tehuis diende de aanvraag bij het gemeentebestuur om over te gaan tot de werken in. Opvallend is dat er meer huizen zullen worden gebouwd, dan gesloopt. In totaal zouden er 53 vestigingen worden geplaatst. De woonoppervlakte zal iets kleiner worden dan momenteel, maar de indeling van de kamers zou efficiënter zijn. De woningen zullen ook meer kamers krijgen.

De bewoners zullen tijdelijk elders worden ondergebracht. Waar is nog niet geweten. Wanneer de afbraak- én opbouwwerken starten, is ook nog niet duidelijk.