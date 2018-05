Slachtoffers ontgoocheld met voorwaardelijke straf voor schunnige sms'jes 04 mei 2018

03u00 0 Houthalen-Helchteren Een 32-jarige Genkenaar krijgt een celstraf van veertig maanden met uitstel en een voorwaardelijke boete van 6.000 euro nadat hij 32 vrouwen bestookte met seksueel getinte berichten en telefoontjes. "Ik ben echt ontgoocheld dat hij niet naar de cel moet", zucht een slachtoffer uit Houthalen-Helchteren.

De man stuurde berichten of deed telefoontjes naar nummers die hij aantrof in de gsm van zijn partner. Daarnaast ging hij op internet op zoek naar willekeurige nummers of noteerde hij telefoonnummers van voorbijrijdende wagens waarop reclame vermeld stond. "Hij dreigde dat hij mij ging misbruiken in het gezelschap van andere mannen", klonk het bij een slachtoffer. "Ik werd paranoïde van hem en durfde niet meer op straat te komen", aldus een andere vrouw. "Nu hij niet wordt opgesloten, begint hij weldra weer opnieuw."





Twaalf keer veroordeeld

De man is niet aan zijn proefstuk toe. In 2008 kreeg hij zes maanden cel voor belaging en in 2012 werd hij veroordeeld tot acht maanden cel. Op zijn strafblad stonden 12 veroordelingen, onder meer ook voor diefstallen, afpersingen en drugshandel. In 2016 werd de man nog voor identiek dezelfde feiten tot 15 maanden cel veroordeeld. "De feiten werden gepleegd onder invloed van drugs", pleitte raadsman Rolf Wouters. Zijn cliënt moet zich nu verder laten behandelen. Aan de slachtoffers moet hij schadevergoedingen die schommelen tussen enkele honderden tot meer dan duizend euro.





(BVDH)