Sigarettenpeuk nekt wietboer 26 mei 2018

02u22 0

Een 30-jarige Oekraïner is bij verstek veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden en een boete van 6.000 euro voor het telen en verkopen van cannabisplanten in Houthalen-Helchteren aan De Koelen. Een werknemer ontdekte de plantage in een bedrijfspand op 25 april 2016. In de goed verstopte en specifiek voor de kweek van cannabis opgerichte houten constructie werd een sigarettenpeuk 'West Blue' aangetroffen met daarop het DNA van beklaagde. Op die manier werd bezit en kweek van cannabis bewezen, maar niet de handel. (BVDH)