Servitudewegen worden eindelijk verhard 24 mei 2018

02u31 0 Houthalen-Helchteren Het was meer dan dertig jaar wachten, maar het lijkt erop dat de servitudewegen in Meulenberg eindelijk verhard zullen worden.

De drie verbindingswegen die achter heel wat woningen lopen tussen Kerklaan, Wilrozenstraat en Springstraat, lagen er al jaren erbarmelijk bij. De ondergrond was begroeid met gras, terwijl bomen de doorgang versperden. "Levensgevaarlijk wanneer hulpdiensten hier moeten passeren", klonk het.





Petitie

Etneo Cosimo uit de Haagdoornstraat deed tig keer zijn beklag bij de gemeente en trok vier jaar geleden zijn stoute schoenen aan. Met een petitie in de hand verzamelde hij op eigen houtje maar liefst 1.300 handtekeningen. "Burgemeester Alain Yzermans (sp.a) heeft me al in 2014 beloofd dat hij er druk achter zou zetten", aldus Cosimo. "Maar we zijn blij dat er nu eindelijk schot in de zaak komt. Alles ligt klaar om met de asfalteringswerken te beginnen."





Volgens burgemeester Yzermans zal het asfalt nog deze maand gegoten worden. "De aannemer heeft dat zo gecommuniceerd. Dit probleem sleept inderdaad al langer aan, maar het huidige gemeentebestuur lost het eindelijk op. Om deze drie wegen aan te pakken, maken we 61.000 euro vrij." (MMM)