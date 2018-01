Sekkaki gelinkt aan mislukte overval op gokkantoor 02u49 0

Twee Antwerpse tieners reden op 3 december met hun BMW in een alcoholcontrole in Heusden-Zolder. Op de achterbank lagen een geladen kalasjnikov en bivakmutsen. In het onderzoek is nu een derde verdachte opgepakt. Het gaat om Nasim T. De man is bekend binnen de Marokkaanse gemeenschap voor de organisatie van evenementen. Zo organiseerde hij twee jaar geleden een Marokkaanse comedy-avond met Jacques Vermeire. Volgens Nasim T. leende hij zijn BMW uit aan de twee tienergangsters voor een overval op een gokkantoor in Houthalen. Niemand minder dan de opgesloten crimineel Ashraf Sekkaki stuurde Nasim T. af en toe berichten om zijn BMW ergens in Antwerpen achter te laten. Wie de wagen dan gebruikt en waarvoor, weet hij niet. Nasim T. volgt de commando's nauwgezet op omdat hij nog schulden heeft bij de familie Sekkaki. Die zou hem financieel geholpen hebben na een verlieslatend optreden van een Marokkaanse zanger. Ashraf Sekkaki zit al 8 jaar in één van de zwaarst bewaakte gevangenissen van Marokko. Hoe geloofwaardig de uitleg van Nasim T. is, moet het verder onderzoek aantonen. De twee tienergangsters en Nasim T. verschenen gisteren voor de raadkamer. Hun aanhouding werd met een maand verlengd. (PLA)