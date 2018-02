Schrikdraad tegen everzwijnen aan Kelchterhoef 02 februari 2018

02u53 0 Houthalen-Helchteren De everzwijnen maken het bont in Houthalen-Helchteren. Aan het natuurgebied en recreatiedomein Kelchterhoef loopt de overlast zodanig uit de hand dat de gemeente noodgedwongen schrikdraad moest plaatsen.

"Het volledig evenementenplein is momenteel afgeschermd met schrikdraad", klinkt het bij de gemeente. "Binnenkort wordt ook de geitenweide aan hoeve Mieneke op dezelfde manier afgeschermd. Op die manier moet de overlast afnemen."





Schrikdraad is in veel gevallen de enige oplossing om de wilde varkens op afstand te houden. Dat geldt ook voor achtertuinen die om de haverklap worden omgewoeld. Bij gewone omheiningen of tuinafrasteringen bestaat de kans dat de dieren zich een baan onder de omheining doorwroeten. Gisteren raakte nog bekend dat alleen in Limburg dit jaar maar liefst 1.500 everzwijnen werd afgeschoten. Of dat voldoende is om de overlast in de provincie in te perken blijft onduidelijk. (MMM)