Schoten gelost tijdens trouwstoet TURKSE GEMEENSCHAP ÉN BURGEMEESTER VEROORDELEN SITUATIE MARCO MARIOTTI

09 april 2018

02u38 0 Houthalen-Helchteren Enkele bestuurders hebben het zaterdag bont gemaakt tijdens een Turkse trouwstoet in Waterschei. Het verkeer werd geblokkeerd, een rookwolk door slippende banden vulde de straat en iemand loste zelfs schoten. "Totaal onaanvaardbaar", zegt burgemeester Wim Dries. Ook in Dilsen-Stokkem zorgde een trouwstoet voor overlast.

Het voorval vond zaterdag plaats aan de Stalenstraat in Waterschei, bij Genk, waar familie en vrienden het tijdens een trouwstoet weer bont maakten. Dit keer verzamelden de wagens aan de populaire winkelstraat en blokkeerden ze de weg. Een bestuurder slipt fel met zijn banden, waardoor heel wat rookontwikkeling ontstaat. Niet veel later doen andere bestuurders hetzelfde en hangt er dikke rook. Intussen hoor je geweerschoten, al dan niet van een alarmpistool.





Furieuze buurtbewoners

"De klanten sprongen allemaal omhoog bij het horen van de schoten", klinkt het bij een getuige die aanwezig was in een kapsalon in de straat. "De eigenaar was zeer boos. Ook andere buurtbewoners - zélf Turken - reageerden furieus. Het gaat hier om jongeren die aandacht zoeken." De politie kreeg oproepen binnen over de stoet, maar toen ze ter plaatse kwam, bleken de betrokkenen al vertrokken, meldt de Genkse burgemeester Wim Dries (CD&V). De burgemeester heeft de politie opgedragen om in de mate van het mogelijke voor verhoogd toezicht te zorgen.





Dries benadrukt dat feesten mag, maar "dit tolereren we niet". "Dit kan niet voor de openbare orde. De politie zal een onderzoek voeren op basis van de videobeelden en indien mogelijk betrokkenen identificeren." Genk zal ook bekijken hoe het preventief te werk kan gaan om de bevolking duidelijk te maken dat dergelijk gedrag niet door de beugel kan. "We willen de populaire feestzalen aanspreken dat ook zij preventief hun klanten waarschuwen om zich aan de regels te houden. Natuurlijk is de eigenaar van een feestzaal niet verantwoordelijk voor wat iemand op de openbare weg doet, maar ze kunnen de mensen bewust maken van de gevaren." Ook in Dilsen-Stokkem aan de Rijksweg werd afgelopen weekend een trouwstoet gefilmd. Daar reden de wagens roekeloos door elkaar en slalomden ze met lage snelheid van het linker- naar rechterrijvak. Het achterliggende verkeer kon onmogelijk inhalen.





"Onbegrijpelijk"

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts vindt het "onbegrijpelijk dat sommigen hun les nog niet geleerd hebben". "De heisa van de afgelopen weken heeft ervoor gezorgd dat zowel de federale als de lokale politie alerter geworden is voor dit wangedrag. Zo'n gedrag is niet alleen ongelooflijk egoïstisch, maar ook zeer dom. Zeker als je weet dat alles gefilmd wordt", aldus Weyts.