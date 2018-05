Schepen die opstapt uit sp.a heeft geen bevoegdheden meer 08 mei 2018

02u50 0 Houthalen-Helchteren Bizarre politieke situatie in Houthalen-Helchteren. Vorige week maakte schepen Eefje Van Wortswinkel bekend dat ze opstapte bij haar partij sp.a. Ze wil bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen opkomen bij oppositiepartij 'Buur'. Ze blijft de volgende maanden wel nog schepen, maar dan met nauwelijks werk.

Sp.a voorzitter Rudi Gierts van Houthalen-Helchteren vroeg gisteren aan Van Wortswinkel om haar mandaat af te staan. "Dat zou logisch zijn. We hebben haar alle kansen gegeven, eerst als OCMW voorzitter en nadien als schepen. Nu ze onze partij verlaat en zelfs naar de oppositie stapt lijkt het ons logisch dat ze stopt als schepen." Maar daar wou Eefje Van Wortswinkel zelf niet van weten. Ze wijst erop dat ze geen ander werk heeft, maar dat ze ook loyaal heeft meegewerkt de voorbije jaren. Strikt genomen kan de sp.a-Groen-CD&V coalitie haar trouwens ook niet verplichten om haar schepenambt neer te leggen, zelfs als ze de meerderheid verlaat. Maar ze kunnen wel haar bevoegdheden afnemen, en dat werd gisteren dan ook prompt gedaan. Van Wortswinkel behoud enkel nog haar bevoegdheid 'Europese Zaken'. Ze behoud wel haar loon, en belooft zich in ruil alsnog in te zetten voor de verenigingen in Houthalen-Helchteren. (RTZ)