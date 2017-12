Ruim 25.000 euro voor gezin van slachtoffer 'blote billenongeval' 02u58 0

Het gezin van het slachtoffer van het 'blote billenongeval' krijgt een schadevergoeding van ruim 25.000 euro. De 29-jarige dader uit Houthalen-Helchteren, een neef van het slachtoffer, werd net als in eerste aanleg bij de politierechter veroordeeld tot vier maanden cel. De feiten dateren van de nacht van 10 op 11 augustus 2015. Toen crashte de 21-jarige Jawad tegen twee bomen nadat hij moest uitwijken toen zijn neef bij wijze van grap met ontbloot achterwerk op de rijbaan stond. Het gevolg van een avond waarop veel werd gedronken en cannabis werd gebruikt. Daarna ontstond een ruzie, die ontaarde in het vreemde tafereel. Ook het slachtoffer wordt deels verantwoordelijk geacht, aangezien hij 135 km/uur reed op een plek waar de maximumsnelheid 70 was. De drie rechters in Hasselt achten de beklaagde verantwoordelijk voor twee derde van de feiten en het slachtoffer voor één derde. De helft van de celstraf voor de beklaagde is met uitstel. Daarbovenop kreeg hij een boete van 3.000 euro en een rijverbod van negen maanden. (BVDH)