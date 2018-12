Rouwregister voor overleden Désirée Viola MMM

10 december 2018

17u20 1 Houthalen-Helchteren In het gemeentehuis van Houthalen-Helchteren ligt sinds vandaag een rouwregister voor de overleden Désirée, de actrice van de Ketnetreeks Prinsessia.

“Het gemeentebestuur en de inwoners van Houthalen-Helchteren willen hun medeleven betuigen aan de familie en vrienden van Désirée Viola, de Houthalense actrice die vrijdag onverwacht overleed op 26-jarige leeftijd", zegt burgemeester Alain Yzermans (sp.a).

Ambassadrice

“Daarom openden we vandaag een rouwregister in het NAC. Het rouwregister is een blijk van waardering voor haar uitstraling als ambassadrice van Houthalen-Helchteren. Alle inwoners kunnen dit ondertekenen om hun steunbetuiging te uiten.”

Viola stapte zelf uit het leven. Haar vader deed nog een oproep om te praten over het thema, zodat niemand meer moet meemaken wat hun familie momenteel beleeft.

Wie met vragen over zelfdoding zit kan bellen naar 1813 of surfen naar www.zelfmoord1813.be